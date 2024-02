Pincoya fue eliminada de "Top Chef VIP" con duras críticas a sus platos

Luego de su paso por "Gran Hermano" y tras ser una de las principales atracciones del programa, "Pincoya" se convirtió en la cuarta eliminada de "Top Chef VIP".

Eran varios los nombres candidatos a abandonar el espacio culinario, pero la chilota fue la peor de todas y no logró conquistar al jurado con su crema de zanahorias con atún.

Finalmente se enfrentó al ex "Pelotón" Juan Pablo Álvarez y terminó siendo eliminada por los chefs. "Les quiero agradecer la oportunidad de estar acá en esta competencia tan exigente y tan dura", dijo Pincoya.

"Últimamente no me había ido tan bien porque yo cocino muy distinto, entonces lo que yo creo que está bien, para los chefs no está bien", reflexionó en su salida.

En sus próximos episodios "Top Chef VIP" sumará a cuatro nuevo concursantes: Máximo Ménem, Marcial Tagle, Gissella Gallardo y el influencer Gringo mode on.