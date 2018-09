Emmy 2018: las estadísticas que dejó la premiación en Twitter

Durante las casi tres horas de transmisión de los Emmy 2018, los espectadores se trasladaron a Twitter para mostrar sus comentarios acerca de la premiación más importante de la TV estadounidense.

En la ceremonia que vio a "Game of Thrones" y "The Marvelous Mrs. Maisel" como grandes ganadoras también hubo momentos que quedaron registrados en las estadísticas de Twitter.

Por ejemplo, el momento más tuiteado de los Emmy 2018 fue la propuesta de matrimonio de Glenn Weiss a su esposa sobre el escenario al recibir el premio a Mejor Dirección de un especial de variedades.

En el segundo lugar quedó el reconocimiento a Peter Dinklage como Mejor Actor de Reparto por "Game of Thrones" y más atrás quedaron los triunfos de Matthew Rhys por "The Americans", Regina King por "Seven Seconds" y "Game of Thrones" como Mejor Serie de Drama.

El tuit más retuiteado de una celebridad presente en los Emmy fue el del actor Henry Winkler, que se tomó una selfie con Ron Howard. Ambos fueron protagonistas de la serie "Happy Days", que se emitió entre 1974 y 1984.

Pals at the Emmys pic.twitter.com/lLHoadkltP — Henry Winkler (@hwinkler4real) 17 de septiembre de 2018

Por otro lado, la estrella más mencionada en Twitter fue la actriz Sandra Oh, protagonista de la comedia "Killing Eve". Más atrás quedaron la leyenda Betty White, Darren Criss (protagonista de "The Assassination of Gianni Versace"), Peter Dinklage y Claire Foy (Mejor Actriz de Drama por "The Crown").

"Game of Thrones" fue la serie más comentada en la red social, seguida por "The Assassination of Gianni Versace" (Mejor Miniserie), "The Marvelous Mrs. Maisel" (Mejor Comedia), "This Is Us" y "The Crown".