"Game of Thrones" y "The Marvelous Mrs. Maisel" conquistaron los Emmy

"Game of Thrones" extendió su imperio televisivo en los Emmy, en los que se llevó el premio a la mejor serie dramática, mientras que "The Marvelous Mrs. Maisel" arrasó con su primera temporada en los apartados de comedia de los galardones más importantes de la pequeña pantalla.

La noche resultó amarga para candidatos latinos como Penélope Cruz o Édgar Ramírez, que se fueron de vacío, pero contó con momentos tan dulces y románticos como una sorprendente pedida de mano sobre el escenario por parte de uno de los ganadores.

Con nueve premios en la 70 edición de los Emmy, la serie de fantasía épica de HBO "Game of Thrones" amplió hasta las 47 estatuillas su récord absoluto en estos galardones, en los que es la producción más premiada de la historia.

Tras ausentarse en 2017 de los Emmy por el retraso de su séptima temporada, "Game of Thrones" regresó por la puerta grande y sumó su tercer Emmy a la mejor serie dramática tras los de 2015 y 2016

"El show no existiría sin la locura mágica de George R. R. Martin", concedió David Benioff, uno de los creadores de la serie junto a D.B. Weiss, quien indicó que "Game of Thrones" es "tan buena como la gente que la lleva a cabo".

Claire Foy, la reina Isabel II de "The Crown", dio la sorpresa como mejor actriz al destronar a Elisabeth Moss de "The Handmaid's Tale", serie que fue una de las derrotadas de la velada.

Por su parte, Matthew Ryhs otorgó la mejor despedida posible a la serie de espías "The Americans" al llevarse el premio al mejor actor dramático, que dedicó a su pareja en la vida real y en esta producción, Keri Russell.

Las categorías de comedia y miniserie

Como una apisonadora pasó por las categorías de comedia "The Marvelous Mrs. Maisel", ya que se llevó el premio a la mejor serie, mejor actriz protagonista (Rachel Brosnahan), mejor actriz de reparto (Alex Borstein), mejor dirección y mejor guion (ambos para Amy Sherman-Palladino).

Brosnahan, destacó que esta serie de Amazon gira en torno a una mujer que trata de "encontrar su voz de nuevo", e instó a que los estadounidenses sigan su ejemplo y se registren para votar en las elecciones legislativas de medio mandato.

Por su parte, Bill Hader ("Barry") ganó el premio al mejor intérprete de comedia para el que sonaba como gran aspirante Donald Glover ("Atlanta").

"American Crime Story: The Assassination Of Gianni Versace" hizo buenas las quinielas al anotarse el Emmy a mejor serie limitada y su "showrunner" (máximo responsable de una producción televisiva), Ryan Murphy, dedicó el premio a las víctimas de crímenes de odio en la comunidad LGBT.

Los Emmy no dieron ninguna alegría hoy a los latinos, puesto que Antonio Banderas ("Genius: Picasso"), John Leguizamo ("Waco) y Penélope Cruz, Édgar Ramírez y Ricky Martin (los tres por American Crime Story: The Assassination Of Gianni Versace") no pudieron salir como vencedores en sus respectivas categorías.

"Game of Thrones, con nueve premios, fue la más premiada por delante de "The Marvelous Mrs. Maisel", con ocho estatuillas, mientras que por compañías HBO y Netflix empataron a 23 reconocimientos.

El sarcasmo y la ironía descorcharon la noche por medio de una canción titulada "Lo solucionamos", acerca de los problemas de falta de diversidad en Hollywood y que contó con un fragmento de ritmo latino a cargo de Ricky Martin.

La ceremonia tuvo momentos de gran emotividad, como la aparición de la leyenda Betty White.

Pero por más risas y lágrimas que hubo nadie pudo superar a Glenn Weiss, quien, tras llevarse el Emmy a la mejor dirección de un especial de variedades por la última ceremonia de los Óscar, aprovechó su discurso de agradecimiento para pedirle matrimonio a su novia Jan, que se encontraba entre el público y dijo "sí, quiero".

Revisa la lista de ganadores

MEJOR SERIE DRAMÁTICA

"The Americans"

"The Crown"

"The Handmaid's Tale"

"Stranger Things"

"This is Us"

"Westworld"

"Game of Thrones"

MEJOR COMEDIA

"Atlanta"

"Barry"

"black-ish"

"Curb Your Enthusiasm"

"GLOW"

"The Marvelous Mrs. Maisel"

"Silicon Valley"

"Unbreakable Kimmy Schmidt"

MEJOR MINISERIE:

"The Alienist"

"American Crime Story: The Assassination Of Gianni Versace"

"Genius: Picasso"

"Godless"

"Patrick Melrose"

MEJOR ACTRIZ DRAMÁTICA

Elisabeth Moss ("The Handmaid's Tale")

Claire Foy ("The Crown")

Tatiana Maslany ("Orphan Black")

Sandra Oh ("Killing Eve")

Keri Russell ("The Americans")

Evan Rachel Wood ("Westworld")

MEJOR ACTOR DRAMÁTICO

Sterling K. Brown ("This is Us")

Jason Bateman ("Ozark")

Ed Harris ("Westworld")

Jeffrey Wright ("Westworld")

Matthew Ryhs ("The Americans")

Milo Ventimiglia ("This is Us")

MEJOR ACTRIZ CÓMICA

Pamela Adlon ("Better Things")

Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel")

Allison Janney ("Mom")

Issa Rae ("Insecure")

Tracee Ellis Ross ("black-ish")

Lily Tomlin ("Grace and Frankie")

MEJOR ACTOR CÓMICO

Donald Glover ("Atlanta")

Anthony Anderson ("black-ish")

Ted Danson ("The Good Place")

Larry David ("Curb Your Enthusiasm")

Bill Hader ("Barry")

William H. Macy ("Shameless")

ACTOR PRINCIPAL DE MINISERIE

Darren Criss (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story)

Benedict Cumberbatch (Patrick Melrose)

Jeff Daniels (The Looming Tower)

John Legend (Jesus Christ Superstar)

Jesse Plemons (USS Callister)

Antonio Banderas (Genius: Picasso)

ACTRIZ PRINCIPAL DE MINISERIE

Laura Dern (The Tale)

Jessica Biel (The Sinner)

Michelle Dockery (Godless)

Edie Falco (The Menendez Murders)

Regina King (Seven Seconds)

Sarah Paulson (American Horror Story: Cult)

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN DRAMA

Nikolaj Coster-Waldau - Game of Thrones

Peter Dinklage - Game of Thrones

Mandy Patinkin - Homeland

David Harbour - Stranger Things

Matt Smith - The Crown

Joseph Fiennes - The Handmaid's Tale

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN DRAMA

Lena Headey – Game of Thrones

Millie Bobby Brown - Stranger Things

Vanessa Kirby - The Crown

Yvonne Strahovski - The Handmaid's Tale

Alexis Bledel - The Handmaid's Tale

Ann Dowd - The Handmaid's Tale

Thandie Newton - Westworld

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN COMEDIA

Brian Tyree Henry - Atlanta

Henry Winkler - Barry

Louie Anderson - Baskets

Kenan Thompson - Saturday night live

Alec Baldwin - Saturday night live

Tony Shalhoub - La maravillosa Señora Maisel

Tituss Burgess - Unbreakable Kimmy Schmidt

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN COMEDIA

Zazie Beetz - Atlanta

Betty Gilpin - GLOW

Laurie Metcalf - Roseanne

Aidy Bryant - Saturday Night Live

Leslie Jones - Saturday Night Live

Kate McKinnon - Saturday Night Live

Alex Borstein - La maravillosa Señora Maisel

Megan Mullally - Will y Grace

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN UNA MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

Jeff Daniels - Godless

Brandon Victor Dixon - Jesus Christ Superstar Live In Concert

Ricky Martin - El asesinato de Gianni Versace

Edgar Ramírez - El asesinato de Gianni Versace

Finn Wittrock - El asesinato de Gianni Versace

Michael Stuhlbarg - The Looming Tower

John Letuizamo - Waco

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN UNA MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

Adina Porter - American Horror Story: Cult

Letitia Wright - Black Museum (Black Mirror)

Merritt Wever - Godless

Sara Bareilles - Jesus Christ Superstar Live In Concert

Penélope Cruz - El asesinato de Gianni Versace

Judith Light - El asesinato de Gianni Versace

Mejor dirección de una serie dramática

Game of Thrones - "Más allá del muro"

Game of Thrones - "El dragón y el lobo"

'Ozark' - "Las campanadas"

'Ozark' - "Esta noche improvisamos"

'Stranger Things' - "Capítulo nueve: El portal"

'The Crown' - "Paterfamilias" para Stephen Daldry

'The Handmaid's Tale' - "After"

Mejor guion de una serie dramática

Game of Thrones - "El dragón y el lobo"

'Killing Eve' - "Nice Face"

'Stranger Things' - "Capítulo nueve: El portal"

'The Americans' - "Start" para Joe Fields y Joe Weisberg

'The Crown' - "Mystery Man"

'The Handmaid's Tale' - "June"

Mejor dirección de una serie de comedia

'Atlanta' - "FUBU"

'Atlanta' - "Teddy Perkins"

'Barry' - "Chapter One: Make Your Mark"

"GLOW" - 'Piloto'

'Silicon Valley' - "Initial Coin Offering"

'The Marvelous Mrs. Maisel' -"Piloto", Amy Sherman-Palladino

Mejor guion de una serie de comedia

'Atlanta' - "Alligator Man"

'Atlanta' - "Barbershop"

'Barry' - "Chapter One: Make Your Mark"

'Barry' - "Chapter Seven: Loud, Fast And Keep Going"

'Silicon Valley' - "Fifty-One Percent"

'The Marvelous Mrs. Maisel' -"Piloto", Amy Sherman-Palladino

Mejor dirección de una miniserie o TV Movie

"Godless"

"Jesucristo Superstar Live In Concert"

"Paterno"

"Patrick Melrose"

"American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace"

"The Looming Tower"

"Twin Peaks"

Mejor guion de una miniserie o TV Movie

"American Vandal" - "Clean Up"

"Godless'

"Patrick Melrose"

"American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace"

"Twin Peaks"

"USS Callister" ('Black Mirror')

Mejor reality de competencias

"The Amazing Race"

"American Ninja Warrior"

"Project Runway"

"RuPaul's Drag Race"

"Top Chef"

"The Voice"

Mejor programa de sketches

"Saturday Night Live" (NBC)

"Portlandia" (IFC)

"Drunk History" (Comedy Central)

"Tracey Ullman's Show" (HBO)

"At Home with Amy Sedaris" (TruTV)

"I Love You, America" (Hulu)

Mejor programa de variedades

"The Daily Show With Trevor Noah"

"Full Frontal With Samantha Bee"

"Jimmy Kimmel Live"

"Last Week Tonight with John Oliver"

"Late Late Show with James Corden Late Show with Stephen Colbert"

Mejor Guión – Especial De Variedades

Full Frontal With Samantha Bee Presents: The Great American* Puerto Rico (*It's Complicated)

John Mulaney: Kid Gorgeous At Radio City

Michelle Wolf: Nice Lady

Patton Oswalt: Annihilation

Steve Martin & Martin Short: An Evening You Will Forget For The Rest Of Your Life

Mejor Dirección Musical