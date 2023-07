Evan Peters a los Premios Emmy: ¿Dónde ver la serie de Jeffrey Dahmer?

La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión anunció que "Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story", la aclamada mini serie protagonizada por Evan Peters, recibió 12 nominaciones de cara a los Premios Emmy 2023.

La producción de Netflix. que arrasó en los pasados Globos de Oro, fue nominada en la categoría de Mejor serie limitada o de antología, donde competirá con "Daisy Jones and the Six", "Beef", "Obi-Wan Kenobi" y "Fleishman is a Trouble".

Evan Peters nominado a Mejor Actor

Además el actor Evan Peters recibió la nominación a Mejor actor en una serie limitada o película por su interpretación del asesino serial Jeffrey Dahmer, un papel que hizo polémica por el punto de vista que se plantea sobre sus asesinatos.

Pro este papel Peters ha recibido elogios por parte del público y de la crítica, que le otorgó un premio Globo de Oro en enero pasado.

En estos Emmy 2023 el actor competirá por el premio con Taron Egerton por "Black Bird", Kumal Nanjiani por "Welcome to Chippendales", Daniel Radcliffe por "Weird: The Al Yankovic Story", Michael Shannon por "George & Tammy" y Steven Yeun por "Beef".