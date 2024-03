Priscilla Vargas apunta a Ministerio de la Mujer tras video del alcalde de Laja abusando de funcionaria

Un video captó al alcalde de Laja, Roberto Quintana, abusando de una funcionaria de la municipalidad, a quien se acercó para dar besos 14 veces, pese a que ella le pedía "por favor" que no insistiera.

El registro, que data de agosto de 2021 y es parte de una investigación penal contra Quintana, fue revisado en el matinal de Canal 13, "Tu Día", donde la conductora Priscilla Vargas realizó un furioso descargo: "¡Es muy fuerte!".

"¿Cuántas veces le dijo por favor? Ahora nosotros tenemos la posibilidad de ver este video y ¿cuántas veces no los vemos y (las víctimas) no tienen cómo denunciar? Viviendo esa misma situación de abuso, muchas veces no les creen", reflexionó la periodista.

Vargas calificó como un "abusador" a Quintana y agregó que "quizás cuántas veces pasó antes que ella tomó la decisión de grabar en esta oportunidad".

Llamado al Ministerio de la Mujer y declaraciones de Antonia Orellana

Vargas explicó que "esta audiencia debió realizarse hace dos años, porque hubo una denuncia. Pero no se ha podido realizar por cambios de abogados ¿Qué pasa? El alcalde sigue siendo alcalde y la medida para la víctima fue cambiarla de lugar dentro del mismo municipio".

"Finalmente, la víctima sigue siendo castigada por el sistema. Entonces, cuando dicen '¿por qué las mujeres no denuncian?' o '¿por qué no lo dijo en su minuto?', es por todo esto", lanzó.

La conductora del matinal hizo un llamado a la ministra de la mujer, Antonia Orellana: "A mí me encantaría saber cuáles son las acciones que ha tomado el ministerio desde hace dos años cuando se entera de esta situación, porque no estamos hablando de cualquier abusador, estamos hablando de una persona que está a cargo de un municipio, es un alcalde que tiene otro estatus. Es una situación escandalosa".

"Esas son las señales que nosotras necesitamos para darle la fortaleza y la espalda a tantas mujeres que pasan por esto y no se atreven a denunciar, porque van a saber que si pasan por una situación así de angustiante, al menos van a contar con el peso del Estado. Hasta ahora no cuentan y eso es más grave todavía", sentenció.

Durante la mañana, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, condenó el actuar del alcalde Quintana: "Las mujeres tenemos derecho a trabajar sin acoso ni violencia".

Las acciones del alcalde Roberto Quintana no tienen justificación y deben ser investigadas y sancionadas como corresponda. Las mujeres tenemos derecho a trabajar sin acoso ni violencia, como indican el convenio 190 OIT y #LeyKarin. Con @SernamEGChile apoyaremos a las víctimas. — Antonia Orellana (ella/she) (@totiorellanag) March 26, 2024

Diputadas piden destituir al alcalde de Laja

Tras la difusión del video, algunas parlamentarias reaccionaron en las redes sociales. La diputada PC Natalia Castillo calificó a Roberto Quintana como un "abusador sexual", mientras la diputada CS Gael Yeomans pidió su "destitución inmediata, no se puede relativizar el acoso y la violencia".

Roberto Elias Quintana Inostroza Alcalde de Laja. Abusador sexual. #alcaldedelaja pic.twitter.com/z6kZfkkTwW — Diputada NatiCastillo💕 #NoADominga 🌱 (@naticastillo_r) March 26, 2024