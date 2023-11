Bambino abandonó definitivamente la casa de Gran Hermano

El reality "Gran Hermano" vivió una nueva jornada de eliminación, dejando fuera a Fernando Altamirano a menos de tres semanas de reintegrarse al programa.

El productor de eventos deportivos fue a placa de eliminación con Scarlette Gálvez y Viviana Acevedo, con quienes había mostrado una cercanía estos últimos episodios.

En primera instacia, la influencer fue salvada, dejando a la profesora de educación física junto a Bambino, quien resultó eliminado con un 78.47% de los votos versus un 21.53% obtenido por su compañera.

Bambino dejó la casa para siempre

Tras conocer el resultado de las votaciones, Altamirano se mostró satisfecho con la decisión, sosteniendo que quienes volvieron en el repechaje solo están "de paso".

"No me siento triste, me siento súper feliz porque este reingreso no me lo esperaba Esperaba reingresar en un repechaje pero no ahora y cayó del cielo. Sinceramente estas semanas que estuve acá la pasé súper bien, fui feliz, me voy con el corazón llenito", expresó el exjugador, que volvió a la casa tras la renuncia de iCata.

Bejo esta línea, el hombre de 26 años señaló que logró acercarse a otros participantes con los que "quizás no abrí mi corazónla primera vez".

"Me voy en paz con todo y eso es lo que más tranquilo me deja (...) Traté de repartir buena onda, alegría, un par de pasos prohibidos los viernes y esa era la idea, si al final los que entramos al repechaje considero que venimos de paso", añadió.

Finalmente, Fernando reveló que espera que quien gane el programa sea de "los que no han salido nunca, les deseo todo el éxito del mundo a todos los que están acá y no me voy en mala con nadie, me voy súper feliz la vida afuera también es bonita y hay que verle el lado positivo a todo".