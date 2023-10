Bambino volvió a Gran Hermano: tuvo tenso cruce con Sebastián

Fernando Altamirano, mejor conocido como Bambino reingresó a "Gran Hermano" para llenar el espacio que dejó iCata tras su renuncia.

Tras la salida de la influencer, el productor de eventos deportivos, que fue visto camino a Argentina, entró a la casa-estudio sorprendiendo a los participantes.

Si bien tuvo una cálida bienvenida de parte de la mayoría de sus compañeros, el hombre de 26 años no tuvo la mejor de las bienvenidas de parte de Sebastián Ramírez.

El fuerte encontrón con Seba

Por esto, Bambino se lanzó inmediatamente contra el productor de eventos, devolviendo las burlas del polémico chico reality, quien lo ha tratado de "planta" y "mueble" durante meses.

"¿Dónde está la pieza del Seba? Ese hueon (sic) no se baña mucho, entonces no quiero estar en la misma pieza", bromeó el futbolista, desatando la furia de Ramírez, quien no se guardó nada.

"Oye Fernando ¿estudiaste bien el libreto? Para la semana, supongo", lanzó el ex "Resistiré" a su compañero, afirmando que estará en la casa por solo una semana "porque te vas a ir cascando al tiro".

"Pagamos afuera", respondió Altamirano en referencia a la opinión del público y que mostraría una faceta distinta.

"Que vas a pagar si no tienes donde caerte muerto, nadie te pesca afuera", arremetió "Tatán" frente al oriundo de Cabrero, con sus compañeros interfiriendo para evitar que el encontrón pasara a mayores.