Fran Maira de "Gran Hermano" se suma a "Ganar o Servir" de Canal 13

La polémica exconcursante de "Gran Hermano", Fran Maira, es una de las últimas confirmadas para ingresar al reality show "Ganar o Servir" de Canal 13.

La joven se suma a un grupo ya integrado por Coca Mendoza, Gala Caldirola, Oriana Marzoli y Claudio Valdivia, y que también incorporó este martes a la árbitra de fútbol Cindy Nahuelcoy.

"Hay mucha gente que me odia y mucha gente me ama, y me encanta porque yo no vine acá a caerle bien a nadie. Los haters no me pagan la cuenta de la luz. Después del reality, con todo el hate que me llegó, yo me empoderé el triple. Si antes era zorra, ahora soy tres veces más zorra", adelantó Maira.

Para entrar a este reality la mujer de 24 años abandonó su candidatura a Miss Chile para Miss Universo, ya que sentía que no era su camino. "Estar en esa competencia era una inversión demasiado grande y al final preferí el reality por las oportunidades que se me abren a futuro. Me gustaría llegar a los realities del extranjero, quiero pasar a otro nivel", señaló.

"Ganar o Servir" ya inició sus grabaciones en Perú. Sin embargo aún no cuenta con fecha de estreno.