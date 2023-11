Jorge fue eliminado de "Gran Hermano" a días de la gran final

Un emotivo capítulo se vivió este martes en "Gran Hermano" con la eliminación de uno de los semifinalistas a sólo días de la gran final.

Por decisión popular, fue Jorge Aldoney el escogido para abandonar el reality con un 12,41% de los votos.

"Siento que todos somos más que ganadores. (...) Me voy contento, me espera mi perrita, me espera mi Skarleth, me espera mi familia, mis amigos. Fue un recorrido gigante", reflexionó Jorge al conocer la noticia.

Jorge es el último jugador en dejar la casa, merecía llegar a la final 😥#GranHermanoCHV #TheLulosShow #GranConstanza pic.twitter.com/dRK7K2kV8d — MΛTÍΛS (@vicetias) November 29, 2023

¿Cuándo es la final de "Gran Hermano"?

En el momento de su despedida, sus compañeras le dedicaron sentidas palabras, lloraron y abrazaron al último participante hombre de "Gran Hermano".

Este jueves se conocerá al último eliminado del reality show, el cual saldrá del grupo compuesto por Jennifer, Coni, Scarlette y Vivi. En tanto la gran final de "Gran Hermano" será este domingo 3 de diciembre.