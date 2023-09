Pamela Díaz aseguró estar "feliz" de no entrar a Gran Hermano

Con oferta incluida para sumarse, finalmente Pamela Díaz desechó ingresar al reality "Gran Hermano" y prefirió la opción de ser parte de "Tierra Brava".

La llamada "Fiera" es una de las participantes confirmadas del nuevo reality de Canal 13, que ya tiene fecha de estreno, y expresó que se siente cómoda con este nuevo desafío pese a la otra opción que tenía.

"La verdad es que estoy feliz de no haber entrado a 'Gran Hermano' por todo lo que ha pasado", dijo Díaz a El Mercurio, en referencia a las diversas polémicas del programa de Chilevisión, incluyendo récord de denuncias ante el CNTV.

"Conversé con mis compañeros de 'Tierra Brava' que no tienen experiencia y les dije que lo mejor que podían hacer es ver 'Gran Hermano', precisamente para entender las cosas que no se tienen que hacer", explicó la modelo.

Sobre Tierra Brava y Junior Playboy

Asimismo, Díaz expresó que con el resto de los participantes confirmados ha tenido buena relación aunque con Junior Playboy "nunca me he llevado y se lo digo cada vez que he podido compartir con él. Muchas veces me da risa su personaje, pero también creo que habla y hace cosas que hoy en día no se deben hacer".

Sobre su participación en 'Tierra Brava' luego estar en varios reality hace más de 10 años, dijo que en esta ocasión es "una experiencia que tengo que vivir" y "si tengo algún exceso y estoy muy expuesta en el programa voy a pensar si esto me conviene para el crecimiento de lo que estoy haciendo, porque yo tengo mi canal en YouTube y yo soy mi propia empresa".