Pamela Díaz fue anunciada como participante del reality "Tierra Brava"

Luego de semanas de rumores, finalmente se confirmó a Pamela Díaz como participante del próximo reality "Tierra Brava" de Canal 13.

Fue la propia "Fiera" quien confirmó su arribo al programa la noche del domingo en "Socios de la parrilla", donde estuvo invitada junto a Denise Rosenthal.

"Creo que soy un personaje muy interesante (...) Ya no creo que me pelee con nadie, no creo que haya cosas que me saquen de quicio. Pero me encantaría que entre gente desagradable, como Cathy Barriga, aunque no creo que entre", dijo Díaz, que se encerró en un reality por última vez en "Pareja Perfecta".

Con esto, la exChilevisión se convirtió en la tercera participante de "Tierra Brava" luego de Junior Playboy y Eva Gómez. El reality que marca el regreso de Canal 13 al formato después de 10 años ya anunció cuándo se estrena.