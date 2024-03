Regresa un clásico: Gonzalo Egas se suma al reality "Ganar o Servir"

El comunicador y deportista Gonzalo Egas es el nuevo confirmado del reality "Ganar o Servir" de Canal 13, a más de 10 años de su última participación en este tipo de programas.

La estación privada anunció la presencia del instructor de artes marciales en su próximo reality y que marca su tercer encierro luego de La Granja de 2005 (que ganó) y 1810 de 2009.

"Me quedé con la espina clavada de '1810', y espero poder ganar nuevamente. Me habían llamado antes a otros realities, pero ahora sí me gustó la propuesta", dijo Egas.

"La tolerancia está de mi parte, no es como antes, que era más estricto con ciertas cosas. Estoy más relajado", expresó.