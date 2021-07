Drake Bell es condenado a libertad condicional y evita cargos por delitos sexuales

El actor Drake Bell fue condenado a dos años de libertad condicional y 200 horas de trabajo comunitario por el delito de poner en peligro a un menor de edad, luego de ser acusado por una mujer que fue su pareja cuando ella era una adolescente.

En junio pasado el protagonista de "Drake y Josh" se declaró culpable de los delitos de diseminación de material dañino a menores e intento de poner en peligro a un menor de edad, pese a que la demanda inicial incluía cargos por abuso físico y sexual.

"El registro sexual no fue pedido ya que el señor Bell no se declaró culpable de ninguna de esas ofensas. Como la corte lo dejó claro, este caso nunca fue sobre una conducta sexual inapropiada o sobre relaciones sexuales con otra persona", destacó el abogado del artista, Ian Friedman.

Además agregó que "los alegatos de la víctima estaban faltos de evidencia y eran contradictorios con los hechos que se fueron revelando a lo largo de esta extensa investigación".

Además de la condena de libertad condicional, Drake Bell quedó con prohibición de acercarse a la víctima.

En agosto de 2020 Melissa Lingafelt, una ex novia del actor, lo acusó de abuso físico y psicológico mientras mantenían una relación y ella era menor de edad.

Statement on behalf of Drake Bell by Attorneys Ian Friedman and Madelyn Grant: pic.twitter.com/tYG7Rb7hhz