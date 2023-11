Guionista de "The Office" tiene en mente hacer un spin-off de la serie

El guionista de la aclamada serie "The Office", Greg Daniels, aseguró que hacer un reinicio de la serie, un reboot con personajes nuevos, no es forma parte de sus planes pero sí tiene otra idea bajo la manga.

De acuerdo a una de las mentes maestras de la serie protagonizada por Steve Carrell, Rainn Wilson, John Krasinski y más actores, las estrellas del programa son demasiado valiosas como para sustituirlas en una nueva historia.

Por ese mismo motivo, Daniels tiene la intención de apostar por un proyecto diferente que se relaciona al mismo universo de "The Office", y para ello, entregó diferentes ejemplos de Hollywood para apoyar su punto.

"El mejor reparto de la televisión"

En una entrevista concedida a The Wrap, el cocreador de la versión estadounidense de las serie argumentó por qué hacer una historia de cero no le parece viable, pero sí el crear un spin-off, aunque lamentablemete, sinincluir los personajes originales.

"Porque creo que terminamos la historia muy bien. Los personajes tuvieron un cierre. Nunca me gustaría volver a hacer la misma serie con un reparto diferente, porque creo que tenemos el reparto más afortunado, el mejor reparto de la televisión, para hacer esa serie. Así que la idea de un reinicio no me interesa", recalcó Daniels.

En ese sentido, Daniels entregó como referencia el caso de la serie "The Mandolorian", que forma parte del universo de Star Wars.

"La idea de tal vez algo como The Mandalorian es un nuevo espectáculo en el universo de Star Wars, ¿Sabes lo que quiero decir? Algo así como la noción de este equipo de documentalistas haciendo un documental sobre un tema diferente".

Greg Daniels complementó: "Eso, creo, podría ser intrigante y creativo. Pero ni siquiera sé cómo se llamaría eso. No sé si sería como un programa hermano o algo así. No sé cuál es el término. Pero no creo que 'reboot' sea el término apropiado".