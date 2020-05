CBS reveló imágenes de una nueva adaptación de la novela "The Stand" de Stephen King, con las actuaciones de Alexander Skarsgård, James Marsden, Amber Heard, Greg Kinnear, Odessa Young y Whoopi Goldberg, entre otros. La historia de "The Stand" ve lo que sucede cuando un virus, un arma biológica hecha por el hombre que se sale de control, aniquila al 99% de la población humana. La miniserie aún no tiene fecha de estreno.

