Actriz de "Bridgerton" interpretará a Vivi en live action de "One Piece"

La actriz Charinthra Chandran, conocida por su papel de "Edwina Sharma" en la serie de época "Bridgerton", se suma al live action de "One Piece".

A través de redes sociales, Netflix confirmó que la intérprete será la encargada de darle vida a "Miss Wednesday/Vivi".

"Estoy muy emocionada de poder formar parte del reparto de One Piece, y estoy increíblemente agradecida a Oda Sensei por confiarme el rol de Vivi", dijo la artista en un vídeo, prometiendo a los seguidores del manga que trabajará "muy duro para hacerle justicia y que estén orgullosos".

La segunda parte de la historia llevará a los fanáticos a Drum Island, por lo que se espera que Arabasta y el arco principal de "Vivi" quede para las próximas entregas de la adaptación.

Asimismo, el gigante de streaming confirmó a Sendhil Ramamurthy como el "Rey Nefertari Cobra", Katey Sagal como la "Doctora Kureha" y Mark Harelik en el papel del "Doctor Hirilik".

