Noah Schnapp de "Stranger Things" recibe críticas por promover el sionismo

El actor Noah Schnapp, conocido por su trabajo en la serie "Stranger Things", se encuentra en el ojo de la polémica.

En las últimas horas el artista ha recibido cientos de críticas por un video suyo que se ha viralizado en redes sociales y donde aparece posando junto a controvertidas frases sobre el conflicto bélico de Israel y Hamas.

Hace unos días el intérprete de "Will Buyers" fue criticado por darle like a un video que se burlaba sobre las víctimas en la Franja de Gaza. Anteriormente había expresado su total apoyo a Israel en esta guerra.

Ahora el actor de "Stranger Things" apareció en un video junto a un par de polémicos stickers que aseguraban que "el sionismo es sexy" y que "Hamas es ISIS".

En el clip Schnapp aparece grabando a sus amigos mientras juguetean con los stickers en un lugar público.

Noah Schnapp publicly promotes stickers containing phrases “Zionism is Sexy” and “Hamas is Isis” via Instagram stories. pic.twitter.com/VZwl3Avn2G