"The Last of Us" consiguió renovación para su temporada 2

La cadena HBO anunció la renovación de "The Last of Us" para una segunda temporada asegurando que "el viaje continúa".

Con apenas dos episodios emitidios la producción se convirtió en una de las producciones más populares en la historia de HBO Max, por lo que su inmediata renovación no resulta extraña.

La primera temporada tendrá 9 episodios, aunque se hasta qué punto de la historia llegará considerando que la franquicia de videojueos que inspira a esta obra tiene dos títulos.

Hace un tiempo Craig Mazin, co showrunner de la serie, aseguró que "cubrimos prácticamente el primer juego en esta primera temporada" y que "realmente no hay forma de contar la historia del segundo juego en una temporada, necesitaríamos dos más".

"Cuando miras cómo adaptamos The Last of Us en esta temporada, ya puedes ver dónde no es solo la historia que está ahí, a veces son estas otras historias las que queremos contar. Realmente queremos la libertad de hacerlo bien. Lo único en lo que insisto es nunca aburrir a la gente y nunca publicar episodios de relleno", concluyó.

¿Cuándo se estrena la temporada 2 de The Last of Us?

Por ahora se desconocen más detalles de esta segunda temporada. Sin embargo se sabe que la primera culminará su emisión el próximo 12 de marzo.

La primera temporada comenzó a grabarse a mediados de 2021 y su estreno se produjo casi un año y medio después. Con estos antecedentes la fecha tentativa de estreno de la segunda temporada de "The Last of Us" será durante la segunda mitad de 2024.