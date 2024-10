Muere Michael Newman, recordado actor de "Guardianes de la Bahía"

El actor Michael Newman, conocido por ser parte de la serie "Guardianes de la bahía", murió a la edad de 68 años.

De acuerdo a la revista People, el deceso del intérprete ocurrió la noche del domingo 20 de octubre y fue confirmado por su amigo Matt Felker, director del documental "After Baywatch: Moment in the sun".

"Tuve la suerte de verlo por última vez. Con su característico humor, me dijo: 'Llegaste justo a tiempo'", comentó al citado medio, revelando que el también bombero falleció debido a "complicaciones cardíacas" y que en ese momento estuvo "rodeado de su familia y amigos".

Además de la actuación, el artista fue el único de la serie que realmente era socorrista, combinando su trabajo en televisión con su trabajo como bombero.

El año 2006, Newman recibió un duro golpe al ser diagnosticado con Parkinson, enfermedad que dijo enfrentar con fortaleza y que "me ha brindado sabiduría", pasando sus últimos años reaudando fondos con la Fundación Michael J. Fox.