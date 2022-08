Don Francisco deja oficialmente la Teletón: "Ha llegado el momento"

A través de una carta, Mario Kreutzberger anunció oficialmente que deja de liderar la Teletón después de más de 40 años al frente.

En una extensa carta a El Mercurio, Don Francisco confesó su decisión en el marco del Día de la Solidaridad. "Cuando comenzamos en 1978, era imposible imaginarse qué era lo que podíamos lograr entre todas y todos. Chile hizo un esfuerzo, y siempre pudo. Los mejores sueños se han convertido en realidad gracias a los chilenos y chilenas", partió diciendo.

"Como saben, creo que ha llegado el momento de dar un paso al costado. Camino a cumplir 82 años de vida, me parece responsable y necesario. No voy a liderar la campaña, pero siempre voy a estar y, mientras las fuerzas me lo permitan, seguiré colaborando con Teletón dónde y cuándo me necesiten", agregó el conductor.

Asimismo, enfatizó que "en mi reflexión, estoy convencido de que la Teletón no es obra de una persona ni de un grupo determinado. Teletón es un legado colectivo que enorgullece a Chile; le pertenece a todo el país y tenemos motivos de sobra para sentirnos todos orgullosos de lo que hemos logrado, actuando en comunidad y con solidaridad".

Finalmente, expresó: "Teletón siempre ha sido un ejemplo de lo grande que podemos ser cuando nos unimos en torno a una causa, poniendo, en primer lugar, el bien común, la dignidad, la igualdad, la inclusión y la solidaridad".