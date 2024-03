Tonka Tomicic reconoce como "error" expulsión a Hermógenes Pérez de Arce de matinal

Poco más de cuatro años después de ocurrido el hecho, Tonka Tomicic reconoció su error y pidió perdón a Hermógenes Pérez de Arce tras expulsarlo del matinal "Bienvenidos".

Todo se remonta a 2019 cuando la animadora del matinal de ese entonces le pidió al abogado que se retirara por negar violaciones a los derechos humanos en la dictadura.

"No se puede compartir el espacio televisivo con alguien que está negando parte de la historia de Chile", dijo en esa ocasión Tomicic. Al reiterar que fue falso que hubo violaciones a los derechos humanos, la modelo le dijo: "Yo quiero pedirle si se puede retirar, lo siento. No me parece".

Ahora, en entrevista con La Segunda, Tomicic afirmó haber "reflexionado mucho sobre esa situación y reconozco que cometí un enorme error al hacerlo" y que "aunque pudiera no haber compartido lo que él dijo, nunca debí haberle pedido que se retirara del set".

"Sin ninguna letra chica y con toda claridad, le pido perdón a don Hermógenes Pérez de Arce y a su familia", expresó la modelo, agregando que "alguien podría decir que el perdón llega tarde. Pero la vida me ha enseñado que nunca es tarde para hacer lo que corresponde y está pendiente. Y este era un pendiente".