En julio se estrena Festival Max, una inmersión al mundo de HBO Max

WarnerMedia Latin America anuncia una programación especial en julio para celebrar el lanzamiento de HBO Max, que llega a 39 países de la región el 29 de Junio. Se trata del segmento de programación, Festival Max, que incluirá parte del catálogo de producciones y contenido exclusivo que estarán en la plataforma de streaming y será exhibido en HBO Signature, Warner Channel, TNT, SPACE, TNT Series y Cinemax.

"El estreno de Festival Max en nuestras señales, apunta a dar a conocer la calidad y la diversidad de los títulos de HBO Max y llevar esa experiencia a nuestra audiencia en toda la región. Es una pequeña muestra de la variedad de contenido que se puede disfrutar siendo suscriptor de HBO Max". dijo Gustavo Grossmann, Head of General Entertainment Networks de WarnerMedia.

En HBO Signature se podrá ver las primeras temporadas de las exitosas series y miniseries de HBO, como "Mare of Easttown", The Nevers" y "The Undoing", además de producciones consagradas que atraen audiencias de todas las edades, como "True Blood", "The Sopranos" y "Veep". También se incluyen producciones latinoamericanas como: "Sr. Ávila" y "El Jardín de Bronce".

En Warner Channel, TNT, SPACE, TNT Series y Cinemax, en tanto, la audiencia tendrá a disposición la ampliación de la experiencia de HBO Max con la exhibición del capítulo de estreno de algunas series seleccionadas, entre el 7 y el 11 de julio, en el prime time. Entre las producciones exclusivas de Festival Max están: "The Flight Attendant", la historia protagonizada por Kaley Cuoco, que nos muestra cómo la vida entera puede cambiar en una noche para una asistente de vuelo que se despierta en el hotel equivocado, en la cama equivocada, con un hombre muerto, y sin idea de lo que sucedió. También estará disponible el primer capítulo de la serie "Raised by Wolves", del productor ejecutivo Ridley Scott que sigue la historia de dos androides, denominados "Padre" y "Madre" que reciben la tarea de educar a un grupo de niños humanos en un misterioso y desértico planeta; y Love Life, la comedia romántica protagonizada por Anna Kendrick, que nos relata cómo se viaja del del primer amor al amor duradero.

PROGRAMACIÓN HBO SIGNATURE- FESTIVAL MAX

Se emitirá la primera temporada completa de cada título.

Jueves 1 de julio

19.00h– True Detective S1

Viernes 2 de julio

19.00h– Veep S1-2

Sábado 3 de julio

19.00h– Mare of Easttown

Domingo 4 de julio

19.00h– Succession S1

Lunes 5 de julio

19.00h– Big Little Lies S1

Martes 6 de julio

19.00h– Boardwalk Empire S1

Miércoles 7 de julio

19.00h– El Jardín de Bronce S1

Jueves 8 de julio

19.00h– The Sopranos S1

Viernes 9 de julio

19.00h– Sr. Avila S1

Sábado 10 de julio

19.00h– True Blood S1

Domingo 11 de julio

19.00h– The Undoing

Lunes 12 de julio

19.00h– His Dark Material S1

21.00h – The Shop S1

Martes 13 de julio

19.00h– Beforeigners

21.00h – The Shop S2 Ep1-2

Miércoles 14 de julio

19.00h– Rome S1

21.00h – The Shop S2 Ep3-4

Jueves 15 de julio

19.00h– The Leftovers S1

21.00h – The Shop S2 Ep5-6

Viernes 16 de julio

19.00h– Silicon Valley S1-2

21.00h – The Shop S3 Ep1-2

Sábado 17 de julio

19.00h– Maratón The Shop

Domingo 18 de julio

19.00h– Chernobyl

Lunes 19 de julio

19.00h– Batwoman S2 parte 1

Martes 20 de julio

19.00h– Batwoman S2 parte 2

Miércoles 21 de julio

19.00h– Doom Patrol S1

Jueves 22 de julio

19.00h– Swamp Thing

Viernes 23 de julio

19.00h– Watchmen

Sábado 24 de julio

19.00h– Westworld S1

Domingo 25 de julio

19.00h– The Nevers

Lunes 26 de julio

19.00h– Entourage S1-2

23.00h – Euphoria Ep1-2

Martes 27 de julio

19.00h– Girls S1-2

23.00h – Euphoria Ep3-4

Miércoles 28 de julio

19.00h– Insecure S1-2

23.00h – Euphoria Ep5-6

Jueves 29 de julio

19.00h– I May Destroy You

23.00h – Euphoria Ep7-8

Viernes 30 de julio

19.00h– Betty S1-2

Sábado 31 de julio

19.00h– Lovecraft Country

PROGRAMACIÓN WARNER CHANNEL, TNT, SPACE, TNT SERIES Y CINEMAX-

FESTIVAL MAX

Se estrena el primer capítulo de cada serie.

Warner Channel

Miércoles 7 de julio, desde las 22.00h

The Flight Attendant

Love Life

Stargirl

Harley Quinn

SPACE

Jueves 8 de julio, desde las 22.00h

30 Monedas

The Head

Possessions

TNT

Viernes 9 de julio, desde las 22.00h

Raised by Wolves

Veneno

The Flight Attendant

TNT Series

Sábado 10 de julio, desde las 22.00h

The Head

Raised by Wolves

Possessions

Cinemax

Domingo 11 de julio, desde las 22.00h

30 Monedas

Raised by Wolves

It's a Sin