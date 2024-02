Madre e hijo trabajan juntos en OnlyFans: "A veces siento asco"

Son madre e hijo y su historia causa controversia. Andressa Urach, una ex participante del concurso Miss Bumbum, y Arthur, su primogénito, revelaron que trabajan en conjunto en la plataforma para adultos OnlyFans.

Mientras él sostiene la cámara para grabarla, su madre protagoniza los videos y después se reparten las ganancias: un 90% para la mamá y un 10% al hijo.

Ambos son brasileños. Arthur es fotógrafo y DJ, por lo que todo comenzó cuando Andressa le pidió que le tomase algunas fotos para sus redes sociales. Las imágenes le gustaron tanto que acabaron afianzando una relación laboral en la que ahora él graba su contenido explícito.

"Es mi madre y no tengo ningún tipo de deseo por ella. A veces incluso siento asco", relató el joven a Radio Metropolitana.

Los polémicos mamá e hijo fueron invitados a distintos canales de televisión y medios brasileños a contar su historia. "Para mí es muy normal, porque hay que saber separar lo profesional de lo personal. Tenemos una rutina, grabamos diferentes escenas, es toda una producción", contó Arthur en RedeTV.

El joven confesó que está dispuesto a trabajar con otras actrices en el futuro y que se toma muy seriamente su labor como director de escenas: "Es nuestro trabajo. De hecho, yo le digo 'haz esta posición', o 'nos falta esta escena', 'tenemos que mejorar la iluminación', busco situaciones que le den al público una sensación sensual".

El par se ha llenado de críticas, aunque al hijo no le importan. "Me gusta mucho que hablen de mí. Veo esto con profesionalismo, no con sentimientos. Estoy grabando a una modelo", dijo a UOL.