"Zootopia 2" se corona como la película animada más taquillera de Hollywood

El éxito de Disney "Zootopia 2" se lleva un nuevo récord, coronándose como la película animada hecha en Hollywood más taquillera de la historia.

A casi dos meses de su estreno, la cinta ha recaudando globalmente 1.706 millones de dólares en todo el mundo, superando a otros títulos del mismo estudio como "Intensa-mente 2" y "El Rey León" según datos de Box Office Mojo.

En tanto, la película china "Ne Zha 2", un estreno no afiliado a la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA), se mantiene como la película de animación más taquillera del mundo con 2.250 millones de dólares, según señala el medio Variety.

Con estos datos, la secuela dirigida por Byron Howard y Jared Bush se sitúa como el noveno estreno mundial más taquillero de todos los tiempos, por detrás de dos grandes superhéroes: "Spider-Man: No way home" (1.900 millones de dólares) y 'Avengers: Infinity War' (2.000 millones de dólares), señala el medio estadounidense.

La taquilla del fin de semana estuvo marcada por el estreno de "28 Years Later: The Bone Temple", que sumó 31 millones de dólares a nivel global, incluidos 13 millones en Norteamérica. En tanto, "Avatar: Fire and Ash" se mantuvo como líder del mercado estadounidense con una recaudación de 13,3 millones de dólares.

La nueva entrega de James Cameron acumula 1.322 millones de dólares desde su estreno, mientras que "Zootopia 2" se ubicó como la tercera película más taquillera del fin de semana en Estados Unidos con 8,8 millones, seguida por "The Housemaid" (8,5 millones) y "Marty Supreme "(5,5 millones).