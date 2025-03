"Coyote vs. Acme" tendrá estreno en cines en 2026

Warner Bros. Discovery cerró la venta de "Coyote vs. Acme", su película híbrida de animación y acción real previamente cancelada, a Ketchup Entertainment.

Gareth West, CEO de Ketchup, declaró a Deadline: "Estamos emocionados de asociarnos con Warner Bros. para llevar esta película a las audiencias globales. 'Coyote vs. Acme' es una mezcla perfecta de nostalgia y humor contemporáneo, fiel al espíritu de los Looney Tunes, pero con una frescura única".

El acuerdo, negociado en torno a los 50 millones de dólares, asegura un lanzamiento en cines en 2026, rescatando así un proyecto que había sido descartado pese a su potencial. El estudio no logró venderla inicialmente por su precio -70 millones-, hasta que Ketchup intervino, según The Wrap.

Dirigida por David Green ("Earth to Echo") y escrita por Samy Burch ("May December"), la cinta cuenta con producción de James Gunn y Chris deFaria, confirmó Variety.

El filme sigue a Wile E. Coyote (animado) en su demanda contra la Corporación Acme por sus fallidos productos, con Will Forte como su abogado y John Cena como su antagonista, quien incluso compartió una foto del Coyote y el Correcaminos en sus redes, celerbando el regreso. El elenco también incluye a Lana Condor y Tone Bell.

Originalmente desarrollada para HBO Max, la película fue archivada en 2023 como parte de los recortes de Warner Bros., desatando críticas de la industria.

Will Forte calificó la decisión como "una completa mierda", mientras que el director Phil Lord ("La Gran Aventura LEGO") cuestionó en Twitter: "¿No es anticompetitivo que un gran estudio use lagunas fiscales para borrar películas del mercado?"

