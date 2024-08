Jude Law es ovacionado por siete minutos en Venecia por su actuación en el filme "The Order"

Después de la exhibición del thriller policíaco que el actor Jude Law protagoniza, el público del Festival de Venecia se deshizo en aplausos tras su interpretación.

Acompañado de los protagonistas del nuevo filme del director Justin Kurzel, Nicholas Hoult, Tye Sheridan y Jurnee Smollett, el equipo fue envuelto en halagos durante siete minutos, para después salir de la sala de proyección para saludar al público.

La adaptación del libro de 1989 "La Hermandad Silenciosa" de Kevin Flynn y Gary Gerhardt, está ambientada en Idaho, Estados Unidos, en 1983 y sigue al solitario agente de FBI empecinado en dar con los protagonistas una serie de asaltos a bancos y robos.

El agente, interpretado por Law, se da cuenta que un grupo de peligrosos terroristas neonazis inspirados por el líder radical Robert Jay Mathews, interpretado por Hoult, traman una guerra contra el gobierno de Estados Unidos.

La estrella, Jude Law, asistió vestido de un elegante con un traje negro sin camisa, y durante su paso por la alfombra roja del Palazzo del Cinema, interactuó con el público y se sacó selfies con sus fans.

Jude Law, Nicholas Hoult and the rest of #TheOrder team hugging in the gallery of the Sala Grande to celebrate the world premiere of their film, which received a nearly 10-minute ovation #VeniceFilmFestival #Venezia81 pic.twitter.com/KOqxjoADg7