Ovación de 8 minutos y el llanto de Angelina Jolie: Así fue el paso de "Maria" por Venecia

Una emotiva ovación de 8 minutos de duración recibió "Maria", la nueva película del director Pablo Larraín, cuyo estreno mundial se produjo dentro de la Selección Oficial del Festival de Venecia.

En la cinta el chileno imagina cómo fueron los últimos días de la cantante Maria Callas en París, encerrada en su departamento, con la única compañía de su personal de servicio, "luchando por recuperar su voz y adicta a una medicación que le ayudaba a refugiarse en un mundo de fantasía, el mismo que la diva recreó en los escenarios", indica agencia EFE.

La película está protagonizada por Angelina Jolie, cuya actuación fue aclamada por la crítica especializada. Durante la función la actriz recibió los vítores del público y ella se emocionó hasta las lágrimas.

