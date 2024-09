La legendaria Kathy Bates anuncia su retiro de la actuación

La reconocida actriz Kathy Bates anunció su retiro de la actuación tras más de 50 años de carrera en el cine y la televisión.

La intérprete estadounidense confirmó su salida de la industria en entrevista con The New York Times y en el marco de la promoción de "Matlock", la última serie de su carrera.

"Este es mi último baile", dijo Bates, quien también explicó que tenía la decisión tomada antes de grabar esta serie. "A veces me pongo celosa de tener este talento. Porque no puedo contenerlo y solo quiero mi vida", complementó.

Bates tuvo una brillante carrera en la industria audiovisual. Su primer gran papel lo realizó en 1990 para la película "Misery", por la cual obtuvo un premio Oscar y un Globo de Oro.

A fines de los 90 apareció en la película "Titanic", pero su siguiente nominación a los grandes premios llegaría con la película "Primary Colors" -por la que sólo ganó un SAG Award-. También fue nominada a los Oscar por las cintas "About Schmidt" y "Richard Jewell".

De las 14 nominaciones que recibió a los Emmy sólo obtuvo dos por su trabajo en "Two and a half men" y "American Horror Story: Coven". Entre sus papeles más reconocidos también están los que hizo en "The Office", "Six Feet Under", la película "Midnight in Paris" y "The Big Bang Theory", entre otros.