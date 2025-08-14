La saga se oscurece: "El Último Ronin" de Las Tortugas Ninja tendrá versión cinematográfica para adultos

Tras la reciente fusión con Skydance, Paramount confirmó que la franquicia de "Las Tortugas Ninja" seguirá siendo una de sus prioridades, según reportó Deadline.

El estudio prepara dos grandes producciones. Por un lado, la secuela animada de "Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem", que llegará a los cines el 17 de septiembre de 2027 con Seth Rogen y Evan Goldberg en la producción y Jeff Rowe, Kyler Spears y Yashar Kassai en la dirección.

Y por otro, el esperado live action de "Las Tortugas Ninja: El último Ronin", basado en uno de los cómics más oscuros y violentos de la saga. Anunciada en abril de 2024, el metraje contará con calificación R y llevará a la gran pantalla un futuro apocalíptico donde Splinter y todas las tortugas, salvo una, han muerto.

La única sobreviviente adopta el camino del ronin y porta las armas de sus hermanos caídos para enfrentarse al Clan del Pie, que controla Nueva York con soldados cibernéticos. Con la ayuda de nuevos y antiguos aliados, intentará poner fin al sangriento feudo familiar o morir en el intento.

Aunque "El Último Ronin" aún no tiene fecha de estreno, su confirmación junto a la secuela de "Mutant Mayhem" evidencia que Paramount y Skydance buscan expandir la franquicia combinando aventuras familiares y propuestas más adultas.