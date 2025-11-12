Lux Pascal actuará junto a Adele en la película "Cry to Heaven"

La actriz Lux Pascal será parte del elenco de "Cry to Heaven", la película que marcará el debut en el cine de la cantante británica Adele.

Según detalla Variety la cinta será dirigida por el diseñador de moda y cineasta Tom Ford, conocido por su trabajo en "Animales nocturnos" (2016), y estará basada en la novela del mismo nombre de Anne Rice ("Entrevista con el vampiro").

El libro se ambienta en la Italia del siglo XVIII y sigue a dos hombres que son castrados para seguir el oficio de los castrati soprano, y cuyas vidas se ven entrelazadas en una trama de traiciones, admiración, talento y sexualidad.

Adele será parte de un elenco que también integra la chilena Lux Pascal, además de Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Colin Firth, Paul Bettany y Hunter Schafer.

La película se encuentra en fase de preproducción y se espera que su estreno sea durante la segunda mitad de 2026.