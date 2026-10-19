Mariana di Girolamo compartió con Teyana Taylor, Adria Arjona y Rosé

Mariana di Girolamo entregó algunos detalles sobre su participación en la Academy Museum Gala 2026, que se realizó este sábado, donde compartió con varias estrellas de Hollywood, incluyendo una nominada al Oscar.

La actriz chilena, que ha sacado aplausos a nivel internacional por su trabajo en la película "Caballo Salvaje Nueve" ("Wild Horse Nine"), dirigida por Martin McDonagh, fue invitada a la gala que festeja y promueve la misión del museo de "homenajear y preservar el cine".

Di Girolamo, que llegó a la ceremonia con un vestido de Louis Vuitton, se sentó en la misma mesa de la cantante Rosé, del grupo de K-pop Blackpink, y Connor Storrie, actor de "Heated Rivalry".

Además, se tomó unas cervezas con la actriz Adria Arjona ("Andor) y conversó largo rato con Teyana Taylor, nominada al Oscar por "Una Batalla Tras Otra".

"Lo pasé genial con Adria Arjona, ella es increíble, nos tomamos unas cervezas", aseguró la intérprete nacional al conversar con Variety sobre su participación en la gala.

En la alfombra roja del Festival de Cine de Newport Beach (NBFF), detalló que en la gala "Rosé estaba en la misma mesa (y) Connor Storrie, que es guapísimo. Teyana Taylor. Estuvimos hablando. Ella es increíble. Es una actriz fantástica, además de guapísima y auténtica".

La chilena se encuentra participando en el citado festival en California tras ser incluida en el listado de Variety de los "10 actores a seguir" de 2026, siendo homenajeada en el evento.

"Caballo Salvaje Nueve", donde di Girolamo comparte con John Malkovich y Sam Rockwell, se estrena el próximo 5 de noviembre en Chile.