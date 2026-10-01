¿Camino al Oscar? Mariana di Girolamo entre los "10 actores a seguir" de Variety

La actriz chilena Mariana di Girolamo sigue acumulando reconocimientos por su trabajo en la película "Caballo Salvaje Nueve" ("Wild Horse Nine"), la nueva cinta del ganador del Oscar Martin McDonagh ("The Banshees of Inisherin") protagonizada por John Malkovich y Sam Rockwell.

Tras ser postulada por Variety como una posible nominada a la categoría de Mejor Actriz de Reparto para los próximos Oscar, el mismo medio especializado incluyó a la intérprete nacional en su listado de los "10 actores a seguir" de 2026.

Reuniendo actores de cine y televisión, di Girolamo es acompañada en la prestigiosa selección por Inde Navarrete ("Obsesión"), Jaafar Jackson ("Michael"), Guitarricadelafuente ("La Bola Negra"), Joseph Zada ("Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha"), Rosalind Eleazar ("Misty Green"), Summer H. Howell ("Carrie"), Esmé Creed-Miles ("Sensatez y Sentimiento"), Ruth Madeley ("Being Heumann") y Ray Nicholson ("The Mosquito Bowl").

Los elegidos estarán al centro de un reportaje de la revista Variety, a publicarse este 7 de octubre, y serán homenajeados en el Festival de Cine de Newport Beach (NBFF), en California, que se celebra entre el 15 y 22 de octubre.

(Foto: Newport Beach Film Festival)

El desempeño de di Girolamo en la cinta ha sido alabado por influyentes medios especializados como The Hollywood Reporter, IndieWire, Deadline y la propia Variety.

Al conversar con el medio español Kinotico, aseguró que "es una locura preciosa" la posibilidad de llegar a los Premios de la Academia, sosteniendo que "me da mucha alegría", aunque "de todas maneras prefiero concretar mis energías y ánimos en lo que estoy viviendo hoy".

Grabada en Rapa Nui, "Caballo Salvaje Nueve" llega a los cines el próximo 5 de noviembre.