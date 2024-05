Masters of the Universe eligió al actor que será He-Man en película

Luego de algunos años en pausa, el proyecto de la película live action Masters of the Universe se retomó y se anunció al actor que interpretará a He-Man.

Nicholas Galitzine fue el actor elegido para el personaje, quien logró reconocimiento recientemente en la película comedia "La idea de ti" que protagonizó con Anne Hathaway.

Masters of the Universe será dirigida por Travis Knight, en lo que será su tercera cinta luego de la animada Kubo and the Two Strings de 2016 y Bumblebee de 2018. El guión será de Chris Butler.

En 2022 se había anunciado que el proyecto de la película estaría a cargo de Netflix luego de adquirir los derechos e incluso se había fichado a Kyle Allen como actor de He-Man. En 2023 se canceló esa película y Mattel se asoció para hacer la próxima cinta con Amazon MGM Studios.