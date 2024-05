Natasha Lyonne se suma al elenco de "Los 4 Fantásticos"

La actriz estadounidense Natasha Lyonne, protagonista de la serie "Muñeca rusa", se convirtió en la última estrella que se une al reparto de "Los 4 Fantásticos", el nuevo film de la factoría Marvel.

Matt Shakman dirigirá esta película sobre el icónico equipo de superhéroes en cuyo reparto ya figuran Pedro Pascal, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach y Vanessa Kirby.

La actriz se unirá al elenco de la próxima película de Marvel Studios en un papel que aún no ha sido revelado.

El elenco también incluye a Julia Garner como Silver Surfer, y contarán con papeles aún no definidos los actores Paul Walter Hauser y John Malkovich.

Natasha Lyonne, nominada al Globo de Oro por su papel en la serie "Muñeca rusa", ha trabajado en otras producciones como "Orange is the New Black", "Poker Face" o "Weeds".

La película de "Los 4 Fantásticos" tiene fijado su estreno para el 25 de julio de 2025.