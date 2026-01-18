Síguenos:
Cine

Nueva película de "El Exorcista" con Scarlett Johansson se estrenará en 2027

Publicado:
Redacción Cooperativa

Mike Flanagan ("The Haunting of Hill House") será el director de la cinta.

Nueva película de
La nueva película de "El Exorcista" que tendrá a Scarlett Johansson como protagonista fijo su estreno para 2027.

La cinta será dirigida por Mike Flanagan, conocido por su trabajo en series como "The Haunting of Hill House,Midnight Mass" y "The Fall of the House of Usher", entre otras.

Esta película será una reimaginación de la icónica obra original de 1973 y no será una continuación de ninguno de los largometrajes de la saga.

Además de Johansson, esta nueva versión de "El Exorcista" contará con el joven actor británico Jacobi Jupe.

"El exorcista" llegará a los cines el 12 de marzo de 2027.

