Película chilena "Hangar Rojo" competirá en el Festival de Cine de Berlín
La película de Juan Pablo Sallato se ambienta durante el Golpe de Estado de 1973.
El Festival de Cine de Berlín anunció las películas en competencia de la sección Perspectives, la cual tendrá a una cinta chilena.
Se trata de "Hangar Rojo", el primer largometraje de ficción de Juan Pablo Sallato ("Ojos rojos"), el cual sigue a un oficial de la Fuerza Aérea que se debate entre su deber militar y su conciencia mientras ocurre el Golpe de Estado de 1973, y su academia se convierte en un centro de detención y tortura.
La película está basada en la historia del capitán Jorge Silva, un militar opositor a la dictadura de Pinochet que recibió brutales torturas y cumplió cárcel efectiva acusado de traición.
La obra cuenta con un elenco compuesto por Marcial Tagle, Boris Quercia y Nicolás Zárate, entre otros.
Esta película, coproducida junto a Italia y Argentina, tendrá su debut mundial en la Berlinale.
La sección Perspectives está reservada para los mejores debut cinematográficos de la temporada.