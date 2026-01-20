Película chilena "Hangar Rojo" competirá en el Festival de Cine de Berlín

El Festival de Cine de Berlín anunció las películas en competencia de la sección Perspectives, la cual tendrá a una cinta chilena.

Se trata de "Hangar Rojo", el primer largometraje de ficción de Juan Pablo Sallato ("Ojos rojos"), el cual sigue a un oficial de la Fuerza Aérea que se debate entre su deber militar y su conciencia mientras ocurre el Golpe de Estado de 1973, y su academia se convierte en un centro de detención y tortura.

La película está basada en la historia del capitán Jorge Silva, un militar opositor a la dictadura de Pinochet que recibió brutales torturas y cumplió cárcel efectiva acusado de traición.

La obra cuenta con un elenco compuesto por Marcial Tagle, Boris Quercia y Nicolás Zárate, entre otros.

Esta película, coproducida junto a Italia y Argentina, tendrá su debut mundial en la Berlinale.

La sección Perspectives está reservada para los mejores debut cinematográficos de la temporada.