Conan O'Brien volverá a conducir los premios Oscar en 2026

El comediante Conan O'Brien volverá a conducir la gala de los Oscar, cuya 98 edición se celebrará el 15 de marzo de 2026 en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

"La única razón por la que presentaré los Oscar el año que viene es porque quiero escuchar a Adrien Brody terminar su discurso", dijo O'Brien en referencia a la larga intervención del actor tras ganar el premio a mejor intérprete protagonista por "The Brutalist". Brody habló durante 5 minutos y 40 segundos, lo que supuso un nuevo récord en la historia de los Oscar.

"Conan fue el anfitrión perfecto, guiándonos con gran habilidad durante toda la velada, con humor, calidez y respeto", señalaron por su parte la presidenta de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, Janet Yang, y el consejero delegado de la institución, Bill Kramer.

O'Brien es conocido por presentar durante más de dos décadas los programas de entrevistas nocturnos "Late Night with Conan O'Brien", "The Tonight Show with Conan O'Brien" y "Conan". Anteriormente fue guionista de "Saturday Night Live" y "Los Simpson".

La 97 edición de los Óscar, que se celebró el pasado 2 de marzo, alcanzó su audiencia más alta en cinco años, con 19,69 millones de espectadores.