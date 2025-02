Belén Mora responde a George Harris: "A mi también me pifiaron y soy de izquierda"

La comediante Belén Mora respondió en duros términos a los descargos de su colega George Harris por su frustrado paso por Viña 2025.

En su cuenta de X el venezolano aseguró que el evento "no es para artistas internacionales" y le dijo a los chilenos que "dan pena, no es fome, es xenofobia".

Por la misma red social Mora, que en Viña 2023 no pudo terminar su rutina por las pifias, le respondió y le recordó su propia experiencia en la Quinta Vergara.

"A mi también me pifiaron y soy de izquierda y chilena. Me pifearon porque un chiste estaba muy largo y no causo risas. Puede pasar", reflexionó Mora.

Además agregó en torno a esta dinámica que "en cada show los comediantes nos exponemos a eso. No estoy de acuerdo con la cultura de la pifia. Al musico no lo pifean".