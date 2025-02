El piscinazo de Emilia Dides como Reina de Viña 2025: Quiso compartir su corona con Faloon

La tarde este jueves Emilia Dides y Camilo González concretaron el tradicional piscinazo que sella sus triunfos como Reina y Rey de Viña 2025.

La modelo y cantante apareció con un bikini dorado, brillos sobre su cuerpo y una capa blanca para cumplir con este ritual. Sin embargo, antes de entrar al agua, hizo una polémica petición.

Ante la prensa presente, y debido a la polémica sobre la votación, Emilia Dides anunció que quería compartir la corona con Faloon Larraguibel. La chica reality había alcanzado el segundo lugar, pero no se encontraba presente en el lugar.

"Una corona no define a una reina y veo a este premio que mi país me eligió para ser la reina de Viña. Se que hay algunas personas que están contra el resultado, pero no depende de mi, si no de la gente que votó por mi", dijo Emilia Dides al recibir la corona.

Sobre Faloon Larraguibel señaló que "jamás he visto a una mujer como una competencia, si no como una amiga" y agregó que "me gustaría que estuvieras acá conmigo porque tú también eres reina".