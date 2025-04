Meruane revela mensaje que le mandó a George Harris previo a Viña

El humorista chileno Ricardo Meruane contó el mensaje que le mandó al venezolano George Harris por Instagram antes de su fallido paso por Viña 2025 y dio su opinión sobre lo ocurrido.

En conversación con La Cuarta, el comediante que estuvo en el festival en 2011 y 2016 dijo que "el día que salió, en la mañana, le mandé un mensaje, no creo que lo haya visto, por Instagram, le sugerí que debiera haber salido en una moto, con una mochila de Rappi atrás, o de Pedidos Ya, o que a él lo hubiesen llevado en una mochila, eso habría sido un golpe, una muy buena entrada".

"Después se ha sabido que el compadre no se asesoró. Los que han venido antes, los asesoraron, parece, algunos colegas chilenos, incluso hay unos humoristas venezolanos aquí muy buenos, que lo pudieron haber asesorado, haberlo interiorizado un poco, de nuestra idiosincrasia, cosa que no pasó y ahí está el resultado", expresó.

Según Meruane, la presentación de Harris estuvo "un poquito fuera de contexto" y que "faltó ritmo. O sea, dos tres pencazos de entrada, fue mucho blablabla, que no llegaba a ninguna parte. No tuvo ningún peak. Yo creo que ni entre los venezolanos presenten hubo una carcajada. Eran sonrisas, nada más, no sé. Cuesta analizarla como una rutina de humor, cuesta".

Y agregó: "Le faltó ironizar, yo creo, fue muy agresivo, le faltó ironizar un poco. Agradecer las pifias, por ejemplo, 'gracias, no se molesten'. Claro. Esto yo no sé. Pero bueno, ahí está todo."