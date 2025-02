The Cult protagoniza desabrida entrega de Gaviota en Viña 2025

La banda The Cult protagonizó una insípida entrega de Gaviota tras su presentación en Viña 2025.

Al concluir su show, su líder Ian Astbury se despidió del público mientras los animadores lo saludaban e intentaban asegurar su presencia para entregarle la Gaviota de plata. Sin embargo, el cantante abandonó el escenario y la transmisión se fue al sector de backstage.

Tras algunos minutos las cámaras volvieron a la Quinta Vergara con Karen Doggenweiler y Rafael Areneda, pero sólo junto a Bill Dufy, guitarrista de la agrupación.

Con cara de confusión el artista recibió la Gaviota y preguntó si era de plata. "Creo que merecemos una mejor que esta", dijo, descolocando a los animadores.

Al no haber respuesta del público, la dupla no forzó la Gaviota de oro, despidieron al miembro de The Cult y cerraron la jornada.