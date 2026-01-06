Síguenos:
Tópicos: País | Presidente Boric

Presidente Boric: Los líderes que le rinden pleitesía a Trump sólo se humillan

Publicado:
Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El Mandatario respondió una imagen del Departamento de Estado de Estados Unidos publicada en redes sociales en la que aseguran que occidente es "su hemisferio".

"Trump (y su Administración) no solo vulnera permanentemente el derecho internacional, sino la misma dignidad humana", aseveró.

Presidente Boric: Los líderes que le rinden pleitesía a Trump sólo se humillan
 ATON (Referencial)

La imagen fue publicada por el Gobierno de Estados Unidos días después de su intervención militar en Venezuela y captura del presidente Nicolás Maduro.

El Presidente Gabriel Boric respondió con una fuerte crítica una foto del Departamento de Estado de Estados Unidos en la que aseguran que no permitirán que la seguridad de occidente se vea "amenazada".

La fotografía en cuestión fue publicada en la red social X y muestra una imagen del presidente estadounidense Donald Trump con la leyenda: "Este es nuestro hemisferio". Asimismo, el post señala: "Este es NUESTRO hemisferio y el presidente Trump no permitirá que nuestra seguridad se vea amenazada".

Lo anterior, fue publicado días después de la intervención militar del país norteamericano a Venezuela y la detención del presidente Nicolás Maduro.

De esa forma, Boric republicó la imagen y comentó: "Los líderes que le rinden pleitesía y se muestran serviles al Presidente de EE.UU. Trump tratando de ganarse su favor sólo se humillan".

"Trump (y su Adminsitración) no solo vulnera permanentemente el derecho internacional, sino la misma dignidad humana", afirmó el Mandatario.

En portada