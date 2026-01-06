Presidente Boric: Los líderes que le rinden pleitesía a Trump sólo se humillan

El Presidente Gabriel Boric respondió con una fuerte crítica una foto del Departamento de Estado de Estados Unidos en la que aseguran que no permitirán que la seguridad de occidente se vea "amenazada".

La fotografía en cuestión fue publicada en la red social X y muestra una imagen del presidente estadounidense Donald Trump con la leyenda: "Este es nuestro hemisferio". Asimismo, el post señala: "Este es NUESTRO hemisferio y el presidente Trump no permitirá que nuestra seguridad se vea amenazada".

Lo anterior, fue publicado días después de la intervención militar del país norteamericano a Venezuela y la detención del presidente Nicolás Maduro.

De esa forma, Boric republicó la imagen y comentó: "Los líderes que le rinden pleitesía y se muestran serviles al Presidente de EE.UU. Trump tratando de ganarse su favor sólo se humillan".

"Trump (y su Adminsitración) no solo vulnera permanentemente el derecho internacional, sino la misma dignidad humana", afirmó el Mandatario.