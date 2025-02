"Yo hago de Boric": La hilarante anécdota íntima que contó Edo Caroe en Viña 2025

Edo Caroe dedicó un hilarante segmento al Presidente Gabriel Boric durante su show en Viña 2025.

Tras mencionar al expresidente Piñera, a George Harris y al Frente Amplio, Caroe dedicó un par de chistes al mandatario chileno con una íntima "anécdota".

Mientras hablaba de su vida sexual junto a su esposa de hace 20 años, contó que a su mujer le gustaba el disfraz del presidente Boric.

"Ella está acostadita en la cama y me dice 'mi presidente' y yo me bajo de la bicicleta. Y me dice 'tiene el cierre abajo, mi presidente' y 'presidente ¿cuántas cositas ricas me va a hacer esta noche?' y yo le digo 'no tengo la cifra exacta'", lanzó el comediante.

"Si no les gusta Boric, puede ser José Antonio Kast... y le hago 13 hijos", agregó.