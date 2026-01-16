Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Femicidio

PDI detuvo a dos sospechosos de femicidio no íntimo en Florida

Publicado:
| Periodista Radio: Cristofer Espinoza
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

La víctima es Magdalena Burgos de 40 años, una educadora de párvulos que fue encontrada sin vida en su casa el lunes pasado.

La detención de los implicados, de 52 y 26 años, se amplió hasta el sábado, para que Fiscalía realice ciertas diligencias pendientes.

 ATON (archivo)

Se presume que los responsables utilizaron un elemento contundente para dar muerte a la víctima la madrugada del domingo.

La PDI detuvo a dos sujetos como presuntos autores del femicidio no íntimo de Magdalena Burgos de 40 años, educadora de párvulos que fue encontrada sin vida el lunes pasado en su casa, ubicada en la comuna de Florida, en la Región del Biobío.

Según los primeros antecedentes de la causa, se estima que el crimen fue cometido la madrugada del domingo, cuando los responsables utilizaron un elemento contundente para dar muerte a la víctima.

Un primer sospechoso, de 26 años, fue sorprendido en la Ruta 5 Sur, a la altura de Chimbarongo (Región de O'Higgins) la tarde del miércoles: "Viajaba en dirección a la Región Metropolitana y en ese contexto, se hace un control y se materializa su detención", indicó el subprefecto Enrique Guzmán, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Concepción.

En esa misma jornada, pero en horas de la noche, un segundo sujeto fue capturado en la comuna de Talcahuano: se trata de un hombre de 52 años que reside en las inmediaciones del domicilio de la víctima, de acuerdo con la Fiscalía.

Si bien el Ministerio Público dice manejar evidencias que apuntan a la participación directa de ambos, pidió ampliar su detención hasta el sábado para realizar diligencias pendientes, lo que fue acogido por el tribunal.

La fiscal Carla Hernández sostuvo que, hasta el momento, "los distintos antecedentes asociados a las grabaciones de las cámaras de la comuna de Florida a sujetos de interés, y otras evidencias del mismo sitio del suceso, junto con un antecedente aportado por Carabineros de la comuna de Quillón, (dan cuenta del) delito de femicidio".

Querella del Sernameg

Por su parte, la directora del Sernameg Biobío, Bárbara Monsalve, confirmó que el Gobierno presentará una querella "en la línea del femicidio no íntimo, ya que se configurarían algunos elementos que constituirían un delito en razón de género".

"Era una mujer que vivía sola, en una zona rural y desde ahí, hay ciertos antecedentes que se han ido configurando a través de la investigación de la BH, y la fiscal también lo calificó como un femicidio no íntimo", puntualizó la autoridad.

La audiencia de formalización tendrá lugar el sábado en el Juzgado de Letras y Garantía de Florida, a partir de las 10:00 horas.

Recuerda que si eres víctima o testigo de violencia puedes solicitar ayuda gratuita llamando al fono 1455 de orientación y ayuda por violencia contra las mujeres, o a cualquiera de los siguientes números:

  • Fono Familia de Carabineros: 149
  • Policía de Investigaciones: 134
  • Fono Denuncia Segura: 600 400 0101
  • WhatsApp Mujer: +569 9700 7000

