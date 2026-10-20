El ABC del festival Bamba, el encuentro de la música latina en Parque O'Higgins

Un nuevo evento musical se tomará el Parque O'Higgins este fin de semana de la mano de la productora Lotus, la misma encargada de realizar Lollapalooza Chile, en conjunto con el cantante colombiano Juanes.

La primera edición del Festival Bamba, enfocado en la música latina, se realizará este sábado 24 y domingo 25 de octubre en el tradicional parque capitalino, teniendo como Marc Anthony, Fito Páez, Carlos Vives y al propio Juanes como cabezas de cartel.

Programación

SÁBADO 24 DE OCTUBRE

DOMINGO 25 DE OCTUBRE

Mapa del evento

Horarios y accesos

El Parque O'Higgins abrirá sus puertas a las 12:00 horas ambos días, mientras que la apertura del estacionamiento La Terraza será a las 11:00 horas.

Todo el flujo peatonal se concentrará por Avenida Matta, mientras que el acceso y salida vehicular a La Terraza será por Avenida Viel.

Extensión horaria del Metro

El Metro tendrá extensión horaria hasta la 01:00 AM en ambas jornadas. El ingreso al tren metropolitano será exclusivo por las estaciones Parque O'Higgins y Toesca (Línea 2).

Como estaciones de salida operarán Franklin y Los Héroes (L2), sumado al tramo de Línea 1 comprendido entre Los Héroes y Escuela Militar (con descensos en Universidad de Chile, Baquedano y Los Leones).

Brindis frente al escenario

En un formato inédito para festivales masivos en el país, el festival permitirá que todos los tipos de entradas permiten disfrutar de la coctelería libremente por el parque y frente a los escenarios, sin tener que alejarse ni perderse un solo segundo de los conciertos.

Al momento de comprar en las distintas barras del festival, es obligatorio portar la pulsera oficial para mayores de 18 años. El proceso requiere presentar de manera presencial la cédula de identidad o pasaporte físico y vigente (no se aceptan fotografías digitales ni fotocopias).

La entrega de la pulsera se realiza directamente al momento del pago en barras, en los módulos fijos de acreditación señalizados en el acceso principal, o bien a través de los equipos de anfitriones móviles identificados que recorren el parque, identificados con mochilas y distintivos "+18" para facilitar el proceso.

Zonas de descanso, gastronomía y coctelería

El evento contará con varios puntos neurálgicos que permitirán recorrer las tradiciones de la región, con espacios y zonas de encuentro, un circuito de cocinerías y sabores del continente, propuestas de autor de los chef Gerson Céspedes y Álvaro Romero, barras y coctelería, además de opciones sin alcohol y cafetería.

Qué llevar y qué no

Todos los bolsos y mochilas serán inspeccionados de forma manual en el acceso por el personal de seguridad.

Se permite un bolso, banano, cartera o mochila que no supere los 15 litros de capacidad, además de poder ingresar una botella plástica de hasta 500 ml por persona (vacía, sellada de origen o reutilizable) o una botella reutilizable, vacía, ya que habrá puntos de hidratación gratuitos distribuidos en el parque. Queda prohibido el ingreso de botellas de vidrio, termos o botellas metálicas y bidones.

También se permitirá el ingreso de la dosis diaria de medicamentos presentando receta médica física e identificación, mientras que casos con alergias alimentarias o diagnósticos especiales deben acreditar certificado médico en portería (comidas solo en recipientes plásticos, nunca vidrio).

Otros elementos permitidos son mantas y toallas para zona de picnic, cargadores portátiles (power bank hasta 20.000 mAh), bloqueador solar y cosméticos en crema/gel (hasta 100 ml; prohibido formato aerosol), paraguas pequeño y plegable (debe caber dentro de tu bolso permitido), sombrillas de papel, ventiladores de mano/cuello, binoculares de bolsillo (máx. 15x10 cm), cojines de asiento (máx. 41x41 cm), sillas o pisos plegables de camping (máx. 73x49x37 cm), carteles pequeños (hasta 28x43 cm sin varas) y cámaras no profesionales con lentes menores a 10 cm.

En cambio, estarán prohibidas las cámaras fotográficas profesionales DSLR, lentes desmontables superiores a 10 cm, equipos de video, drones, GoPro, trípodes, monopies, selfie sticks, botellas de vidrio o metal, armas, sustancias ilícitas, fuegos artificiales y carteles con varas o de formato superior a 28x43 cm.