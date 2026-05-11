Marc Anthony, Juanes y Fito Páez lideran line up del festival Bamba

Un nuevo evento musical se tomará el Parque O'Higgins este 2026 de la mano de la productora Lotus, la misma encargada de realizar Lollapalooza Chile, en conjunto con el cantante colombiano Juanes.

A un día de su anuncio, el festival Bamba, enfocado en la música latina, confirmó el line up para su primera edición a realizarse el 24 y 25 de octubre en el tradicional parque capitalino.

Marc Anthony, Fito Páez, Carlos Vives y el propio Juanes encabezan el evento, que también incluye a reconocidos nombres de la música chilena y latinoamericana, como Los Vásquez, Bomba Estéreo, Ráfaga, Elena Rose y Álvaro Henríquez & Pettinellis.

El evento contará con una propuesta centrada en conciertos, gastronomía y experiencias culturales ligadas a Latinoamérica.

La cita incluirá dos escenarios principales, zonas de descanso, espacios dedicados al arte y los oficios, además de una oferta gastronómica inspirada en distintos países de la región. También habrá sectores con ubicaciones preferenciales y áreas premium para el público.

Programación y venta de entradas

• Sábado 24 de octubre

Fito Páez y Carlos Vives encabezarán la jornada inaugural, donde también se presentarán Los Vásquez, Conociendo Rusia, Elena Rose, Jovanotti, Los Pericos, Coti, Ile, Catalina y Las Bordonas de Oro y Seamoon.

• Domingo 25 de octubre

Será el turno de Marc Anthony y Juanes, además de Bomba Estéreo, Orishas, Ráfaga, Álvaro Henríquez & Pettinellis, Amigo de Artistas, Paloma Morphy, Gale, Çantamarta y Aura Bae.

Desde Lotus informaron que la venta de entradas será a través del sistema Ticketmaster, iniciando con una preventa este lunes 18 de mayo, al mediodía, que es exclusiva para clientes del banco auspiciador.

La venta general, en tanto, se abrirá el martes 19 de mayo al mediodía.