Lollapalooza Chile 2027: Este es el line up de artistas completo

El festival Lollapalooza Chile presentó su line up de artistas completo de cara a su edición 2027, la cual se realizará entre el 12 y el 14 de marzo en el Parque O'Higgins.

Entre los artistas que encabezarán la versión están Travis Scott, Charli XCX, David Guetta, la banda Queens of the Stone Age, The Neighbourhood, los venezolanos de Rawayana, el cantante sombr y The Prodigy.

Cage the Elephant, Angine de Poitrine, Malcolm Todd, Dominic Fike, Geese y Adéla también estarán presentes en el evento.

Además de confirmó la presencia de varios artistas chilenos como Gondwana y Quique Neira, Francisca Valenzuela, Alex Anwandter, Javiera Mena, Ana Tijoux, Los Tetas, Hermanos Ilabaca, Catalina y Las Bordonas de Oro, Santaferia y el cantante Leo Rey.

Esta será la edición número 15 de Lollapalooza en Chile tras su debut en 2011.

Las entradas para la versión 2027 del festival se pueden adquirir en sistema Ticketmaster.