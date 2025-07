"Tomé muy malas decisiones": Jani Dueñas reflexionó sobre su fallido paso por el Festival de Viña

A poco más de seis años de su fallida presentación en el Festival de Viña del Mar de 2019, la comediante Jani Dueñas entregó una sentida reflexión y realizó una dura autocrítica por el resultado de ese show.

En conversación con "Revelados" del canal de la Universidad de Chile, la intérprete de "Patana" de "31 Minutos" aseguró que fue "una experiencia muy traumática, después de muchos años podemos hablar largamente de esto, pero para mi fue muy difícil salir de ahí".

Sobre la presentación -que sólo cronometró 14 minutos-, Dueñas reconoció que "yo tomé muy malas decisiones, por ejemplo, respecto a la rutina".

"No me hice asesorar por un equipo, quería trabajar sola, fui super tozuda con no transar ciertas cosas de mi personaje o de lo que quería decir. Estábamos muy en un momento de la cosa de la 'feminazi', y yo me rapé la cabeza, yo elegí salir con un whisky, yo elegí que en los primeros 15 minutos hubiera un chiste del aborto y otro donde decía que odiaba a los niños", detalló.

"Yo tomé decisiones que son claramente responsables de ese fracaso. No puedo echarle la culpa al empedrado. Yo podría haberme preparado mejor, debería haber tenido un plan B", agregó la también locutora.