Actor y cantante country Kris Kristofferson murió a los 88 años

En Hawái, a los 88 años, falleció el actor y cantante estadounidense Kris Kristofferson, ganador de tres premios Grammy por su trabajo en la música country y quien en 1976 logró amplia notoriedad gracias a "Nace una estrella", que protagonizó junto a Barbra Streisand.

"A star is born", original de 1937, sería también reversionada por Bradley Cooper y Lady Gaga en 2018.

Con un grado en Literatura, Kristofferson debutó en la música con el disco "Kristofferson" en 1970, en el que incluyó la balada "Help me make it through the night", que le hizo ganar su primer gramófono dorado.

Luego lograría el premio en 1973 y 1975 por las canciones "From the bottle to the bottom" y "Lover please", ambas a dúo con Rita Coolidge.