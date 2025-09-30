BBC estrena trailer del documental de Ozzy y Sharon Osbourne

En 2023 un enfermo Ozzy Osbourne y su esposa Sharon decidieron volver a vivir en el Reino Unido tras décadas residiendo en Estados Unidos.

Ese proceso, junto a los últimos años de vida del cantante, quedaron registrados en "Sharon & Ozzy Osbourne: Coming Home", un nuevo documental de la BBC que se estrenará próximamente.

La película no sólo promete abordar esta emblemática mudanza, si no que además la complicidad de este martimonio en su intimidad.

Este será el primer material audiovisual donde aparece Ozzy Osbourne tras su muerte el 22 de julio pasado. "Sharon & Ozzy Osbourne: Coming Home" se estrenará en la BBC este jueves 2 de octubre.